3 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?



Elif ÇAMLIBEL

03.10.2025 - 10:26

Türkiye, aktif deprem kuşağı üzerinde yer aldığından, her gün birçok sismik hareket yaşanıyor. Bu durum, ülkemizin 81 ilinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın, son yaşanan depremleri ve bunların büyüklüklerini sürekli olarak takip etmesine neden oluyor. 'Bugün deprem mi oldu?', 'Deprem ne zaman ve ne kadar şiddetliydi?' gibi sorular, vatandaşlarımızın sıkça sorduğu ve merak ettiği konular arasında.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen deprem, İstanbul'da büyük bir tedirginliğe yol açtı. Bu olayın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde, AFAD'ın son depremler listesi yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. Peki, 3 Ekim'de bir deprem meydana geldi mi? 3 Ekim'de nerede deprem oldu ve büyüklüğü neydi?

İşte 3 Ekim son depremler

Bugün Deprem mi Oldu? Az Önce Deprem mi Oldu?



Marmara Bölgesi'nde 2 Ekim'de saat 14.55'te yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem, özellikle Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde hissedildi. Bu doğal afet sonucunda İstanbul'da 4 bina hasar gördü ve 17 kişi yaralandı. 

En Son Ne Zaman Deprem Oldu? 

Son deprem, AFAD'ın ölçümlerine göre 3 Ekim'de saat 08.04'te Kütahya Simav'da meydana geldi ve büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi. 3.0 büyüklüğünün altındaki daha küçük depremler hakkında bilgi almak isteyenler, aşağıdaki listeden faydalanabilir.

3 Ekim Cuma günü meydana gelen tüm depremlerin listesini görmek için Onedio'nun haritalı son depremler sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Alternatif olarak, Kandilli Rasathanesi veya AFAD'ın web siteleri üzerinden de son depremlere dair bilgi alabilirsiniz. 👇

İşte, 3 Ekim Cuma Son Depremler Listesi



HARİTALI SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler Listesi



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ





