3 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

Türkiye, aktif deprem kuşağı üzerinde yer aldığından, her gün birçok sismik hareket yaşanıyor. Bu durum, ülkemizin 81 ilinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın, son yaşanan depremleri ve bunların büyüklüklerini sürekli olarak takip etmesine neden oluyor. 'Bugün deprem mi oldu?', 'Deprem ne zaman ve ne kadar şiddetliydi?' gibi sorular, vatandaşlarımızın sıkça sorduğu ve merak ettiği konular arasında.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen deprem, İstanbul'da büyük bir tedirginliğe yol açtı. Bu olayın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde, AFAD'ın son depremler listesi yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. Peki, 3 Ekim'de bir deprem meydana geldi mi? 3 Ekim'de nerede deprem oldu ve büyüklüğü neydi?

İşte 3 Ekim son depremler