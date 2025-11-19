19 Kasım İzmir Hava Durumu: İzmir’de Yine Yazdan Kalma Bir Hava Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 19 Kasım Çarşamba günü İzmir’de yağışsız ve güneşli bir hava olacak. Beklenen en düşük hava sıcaklığı 16 derece olurken, sıcaklıklar öğle saatlerinde ise 22 dereceye kadar yükselecek. Ciddi bir kuraklık sorunu yaşayan İzmir’de hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor.
19 Kasım Çarşamba İzmir Saat Saat Hava Durumu 👇
