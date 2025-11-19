onedio
19 Kasım İzmir Hava Durumu: İzmir’de Yine Yazdan Kalma Bir Hava Olacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 07:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 19 Kasım Çarşamba günü İzmir’de yağışsız ve güneşli bir hava olacak. Beklenen en düşük hava sıcaklığı 16 derece olurken, sıcaklıklar öğle saatlerinde ise 22 dereceye kadar yükselecek. Ciddi bir kuraklık sorunu yaşayan İzmir’de hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor.

19 Kasım Çarşamba İzmir Saat Saat Hava Durumu 👇

İzmir’de yaşayan vatandaşlar hava sıcaklıklarını ve günlük hava durumu tahmin raporunu merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 19 Kasım Çarşamba İzmir hava durumu raporuna göre bugün kent genelinde yağışsız ve güneşli bir hava olacak. Adeta yazdan kalma bir gün yaşanacak İzmir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak 22 dereye kadar yükselecek. İzmir’de hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor.

