19 Kasım İzmir Hava Durumu: İzmir’de Yine Yazdan Kalma Bir Hava Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 19 Kasım Çarşamba günü İzmir’de yağışsız ve güneşli bir hava olacak. Beklenen en düşük hava sıcaklığı 16 derece olurken, sıcaklıklar öğle saatlerinde ise 22 dereceye kadar yükselecek. Ciddi bir kuraklık sorunu yaşayan İzmir’de hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor.