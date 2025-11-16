16 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu: Yazdan Kalma Bir Gün Yaşanacak

Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de barajlarda yaşanan su sıkıntısı nedeniyle uzun süredir kent genelinde planlı su kesintileri yaşanıyordu. Meteoroloji’nin verilerine göre, İzmir’deki kuraklık bugün de sürecek. İzmir bugün adeta yaz aylarından kalma bir gün yaşayacak. Kentte hava sıcaklığı 23 dereye kadar yükselecek. İzmir’de önümüzdeki hafta da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.