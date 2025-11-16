onedio
16 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu: Yazdan Kalma Bir Gün Yaşanacak

16 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu: Yazdan Kalma Bir Gün Yaşanacak

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2025 - 11:57

İzmir’de pazar günü adeta yazdan kalma olarak yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle su sıkıntısı yaşayan ve genel su kesintilerinin yaşandığı İzmir’de ilk yağmurlu gün ise 20 Kasım Perşembe günü yaşacak.

16 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu 👇

16 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu 👇

Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de barajlarda yaşanan su sıkıntısı nedeniyle uzun süredir kent genelinde planlı su kesintileri yaşanıyordu. Meteoroloji’nin verilerine göre, İzmir’deki kuraklık bugün de sürecek. İzmir bugün adeta yaz aylarından kalma bir gün yaşayacak. Kentte hava sıcaklığı 23 dereye kadar yükselecek. İzmir’de önümüzdeki hafta da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

