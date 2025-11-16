16 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Yağış Var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara 16 Kasım Pazar gününe sisle uyanacak. Kentte sabah saatlerinde etkili olacak sis ile birlikte hava sıcaklıkları 6 dereye kadar düşecek. Gün boyu ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Ankara’da önümüzdeki hafta içinde de yağış beklenmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 Kasım Pazar Ankara Saat Saat Hava Durumu 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın