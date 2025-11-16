16 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Yağış Var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara 16 Kasım Pazar gününe sisle uyanacak. Kentte sabah saatlerinde etkili olacak sis ile birlikte hava sıcaklıkları 6 dereye kadar düşecek. Gün boyu ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Ankara’da önümüzdeki hafta içinde de yağış beklenmiyor.