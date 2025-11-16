onedio
16 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Yağış Var mı?

İsmail Kahraman
16.11.2025 - 08:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara 16 Kasım Pazar gününe sisle uyanacak. Kentte sabah saatlerinde etkili olacak sis ile birlikte hava sıcaklıkları 6 dereye kadar düşecek. Gün boyu ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Ankara’da önümüzdeki hafta içinde de yağış beklenmiyor.

16 Kasım Pazar Ankara Saat Saat Hava Durumu 👇

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre Başkent Ankara’da bu saat saatlerinde sis aktivitesi yaşanacak. Etkili olacak sisle birlikte hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşecek. Kent genelinde yaşanan kuraklık ise önümüzdeki hafta da devam edecek. Ankara’da hafta boyunca yağış beklenmiyor ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.

