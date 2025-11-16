16 Kasım Pazar Bursa Hava Durumu: Hava Sıcaklıkları Yükselecek

Kurak geçen yaz ayları sonrasında Bursa’da barajlardaki su tükenmeye yüz tutmuştu. Meteoroloji, bugün de Bursa’da yağış beklenmediğini açıkladı. Bursa’da adeta yazdan kalma bir hava yaşanacak ve sıcaklıklar öğle saatlerinde 20 dereceyi bulacak. Ayrıca Bursa’daki yağışsız dönem önümüzdeki hafta içinde de devam edecek. Bursa’da 18 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükselecek.