16 Kasım Pazar Bursa Hava Durumu: Hava Sıcaklıkları Yükselecek

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2025 - 11:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 16 Kasım Pazar günü Bursa’da güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklıkları gün içerisinde 20 dereceye yaklaşacak. Ciddi bir su krizi yaşayan Bursa’da bugün de yağmur yağmayacak. Bursa’da akşam saatlerinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek.

16 Kasım Pazar Bursa Hava Durumu 👇

Kurak geçen yaz ayları sonrasında Bursa’da barajlardaki su tükenmeye yüz tutmuştu. Meteoroloji, bugün de Bursa’da yağış beklenmediğini açıkladı. Bursa’da adeta yazdan kalma bir hava yaşanacak ve sıcaklıklar öğle saatlerinde 20 dereceyi bulacak. Ayrıca Bursa’daki yağışsız dönem önümüzdeki hafta içinde de devam edecek. Bursa’da 18 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükselecek.

