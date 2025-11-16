onedio
16 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Bugün Hava Nasıl?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.11.2025 - 08:50

Eskişehir’de güne hafif serin ama sakin bir hava ile başlanıyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu gökyüzü hâkim ve sıcaklık 12 derece civarında hissediliyor. Öğleye doğru hava belirgin şekilde ısınıyor ve kentin genelinde sıcaklık 17 dereceye kadar çıkıyor. Öğleden sonra sıcaklık yeniden düşerken artan nemle birlikte hava biraz daha serin hissedebilir. Akşam saatlerinde ise güneş yeniden kendini gösteriyor; sıcaklık 10 dereceye geriliyor. Peki gün boyu Eskişehir'de hava nasıl olacak?

16 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu

Sabah saatlerinde Eskişehir’de sıcaklık yaklaşık 12°C civarında seyredecek. Parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte nem oranı %66 düzeyinde ölçülüyor. 4 km/sa civarındaki hafif rüzgâr nedeniyle hava çok sert hissedilmeyecek.

Öğleye doğru sıcaklık belirgin şekilde artarak 17°C’ye yükseliyor. Aynı zaman diliminde nemin %64 seviyesine gerilemesiyle hava daha kuru ve daha ılık bir yapıya bürünüyor.

Öğleden sonra sıcaklık tekrar 13°C seviyesine düşecek. Bu saatlerde nem oranının %80’lere çıkması nedeniyle hava olduğundan biraz daha serin hissedilebilir.

Akşam saatlerinde kentte tamamen güneşli bir hava bekleniyor. 18.00 sularında sıcaklık 10°C’ye iniyor. Geceye doğru sıcaklık 7°C seviyesine kadar düşerken nem yeniden %78 bandına yükseliyor. Genel olarak gün, hafif rüzgâr eşliğinde ılık başlayan ancak akşama doğru serinleyen bir hava profili sunacak.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
