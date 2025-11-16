16 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Bugün Hava Nasıl?

Eskişehir’de güne hafif serin ama sakin bir hava ile başlanıyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu gökyüzü hâkim ve sıcaklık 12 derece civarında hissediliyor. Öğleye doğru hava belirgin şekilde ısınıyor ve kentin genelinde sıcaklık 17 dereceye kadar çıkıyor. Öğleden sonra sıcaklık yeniden düşerken artan nemle birlikte hava biraz daha serin hissedebilir. Akşam saatlerinde ise güneş yeniden kendini gösteriyor; sıcaklık 10 dereceye geriliyor. Peki gün boyu Eskişehir'de hava nasıl olacak?