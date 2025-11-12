onedio
15 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

15 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.11.2025 - 15:37

ŞOK 15 - 18 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 18 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Paşabahçe Timeless 4'lü Su Bardağı 299 TL

  • 2'li Fincan 149 TL 

  • 2'li Servis Tabağı 199 TL

  • 2'li Tatlı Tabağı 100 TL 

  • 12 Parça Çay Seti 449 TL 

  • 4'lü Meşrubat Bardağı 299 TL 

  • Cam Kapaklı Karaf 149 TL 

  • Sürahi 249 TL

  • Hascevher Tencere Seti 1.199 TL 

  • Hascevher Kulplu Sütlük 299 TL 

  • Hascevher Kulplu Çaydanlık 799 TL 

  • Lav Arya 12 Parça Çay Seti 249 TL 

  • Lav Antiques 6 Parça Espresso Seti 249 TL 

  • 3'lü Lav Ada Kupa 100 TL 

  • 3'lü Lav Kahve Yanı Bardak 50 TL

  • Lav Sunum Tabağı 22,50 TL 

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Servis Tabağı 69,95 TL 

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Kase 69,95 TL 

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Pasta Tabağı 69,95 TL 

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Çukur Tabak 69,95 TL

  • Tabaklık / Bulaşıklık 100 TL 

  • 3'lü Sızdırmaz Kapaklı Kase 249 TL 

  • Dekorev Metal Ekmeklik 100 TL

Barbie Bebek 249 TL

  • Yeni Doğan Köpekler Oyun Seti 699 TL 

  • Hot Wheels Monster Trucks power Smashers Arabalar 249 TL 

  • Matchbox Özel Lisanslı Arabalar 129 TL 

  • Marvel Hareketli Figür 349 TL 

  • Nerf N Series Purestrike 199 TL 

  • Lisanslı Taşıyıcı Tır 249 TL

  • Art Craft Dino Dişçi / Peri Masalı / Ev Hamur Seti 199 TL 

  • Lisanslı Pelüş Çeşitleri 299 TL 

  • Melisa Okul Seti 199 TL 

  • Dollyland Minkie Prensesin Rüya Evi 299 TL 

  • Oyuncak Karavan 249 TL 

  • Dollyland Luvlie Şıklık Geçidi 199 TL 

  • Gemi ve Köpekbalığı Seti 100 TL 

  • Sök Tak Araba 149 TL 

  • Boardlu Çek Bırak Araba 129 TL

50 TL üstü alışverişlerde;

  • Arko Krem Çeşitleri 85 TL 

  • Cif Krem Çeşitleri 99 TL 

  • Ülker Bebe Bisküvisi 110 TL 

  • Koska Helva Sade/Kakaolu 75 TL 

  • Palmolive Soft Essence Duş Jeli Çeşitleri 99 TL

Efsane Kasım indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Yorum Yazın