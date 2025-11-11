onedio
article/comments
article/share
18 Kasım 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

11.11.2025 - 17:29

18 Kasım Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Red Bull Kayısı ve Çilek Aromalı Enerji İçeceği 250 ml 45 TL

  • Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 129 TL

  • Cafe Crown Salep 400 gr 119 TL

  • Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 gr 119 TL

  • Nazo Gripno Vitaminli Toz İçecek Çeşitleri 49,50 TL

  • Herby Kış Çayı Çeşitleri 49,50 TL

  • Doğanay Fermente Pancar İçeceği Kvass 750 ml 79,50 TL

  • Keyifçe Cevizli Pekmezli Pestil 400 gr 125 TL

  • Lipton Siyah Çay 1000 gr 219 TL

  • Delly Meyve Bar 35 gr 32,50 TL

  • Bebeto Wacky Wonder Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 340 gr 65 TL

  • Haribo Bi Lokma Yumuşak Şeker 325 gr 59 TL

  • Milka Tuc Tuzlu Krakerli Tablet Çikolata 87 gr 69 TL

  • Melodi Eritilebilir Sıcak Çikolata 150 gr 179 TL

  • Eti Antep Fıstıklı Browni Intense 35 gr 23 TL

  • Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 45 TL

  • Doritos Mısır Cipsi 130 gr 38,50 TL

  • Kinder Çilekli Süt Dilimi 28 gr 18,50 TL

  • Torku Tam Yulaflı Bisküvi 3x125 gr 42,50 TL

  • Oslo Vanilyalı Gofret 1000 gr 95 TL

  • Eti Topkek 40 gr Çilekli - Portakallı 7,50 TL

  • Delly Pirinç Patlağı Şekersiz - Vegan 39 TL

  • New Yorkers Yumuşak Kurabiye 89 TL

  • Papita Çikolatalı Brownie Kek 40 gr 12 TL

  • Ülker Pastil Kara Mürver & Çinko & Propolis - Okaliptus & Mentol & Nane 37,50 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 Kg 270 TL

  • Dardanel Ton Balığı 3x140 gr 249 TL

  • Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 44,50 TL

  • Pasta Villa Makarna Çeşitleri 32,50 TL

  • Öncü Biber Salçası Çeşitleri 1650 gr 249 TL

  • Öncü Siyah Zeytin 1000 gr 149 TL

  • Söke Lavaş Ekmek Tam Buğdaylı 360 gr 29,50 TL

  • Halk Paket Margarin 4x250 gr 89,50 TL

  • Kelly’s Ballı Buğday Patlağı 300 gr 79,50 TL

  • Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 50 gr 13,50 TL

  • Kozan Kooperatif Süzme Çiçek Balı 1000 gr 269 TL

  • Kent Boringer İngiliz Karbonatı 250 gr 42,50 TL

  • Kent Boringer Hamur Kabartma Tozu 27,50 TL

  • Kent Boringer Şekerli Vanilin 23,50 TL

  • Tirmata Panko Çeşitleri 200 gr 27,50 TL

  • Tukaş Ketçap 1000 gr 45 TL

  • Tukaş Mayonez 840 gr 52,50 TL

  • Tocco Barbekü Sos 500 gr 57,50 TL

  • Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 300 gr 55 TL

  • Gülsan Tahin 1000 gr 134 TL

  • Gülsan Üzüm Pekmezi 1250 gr 149 TL

  • Melis Pancar Turşusu 680 gr 44,50 TL

  • Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 L 33 TL

  • Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 229 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 289 TL

  • İçim Şeftali & Ananaslı Kefir 1 Litre 72,50 TL

  • Sek Sade Süt 180 ml 9,50 TL

  • Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml 9,50 TL

  • Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 9,50 TL

  • Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 15 TL

  • Sek 0,5 Yağlı Süt 1 Litre 27,50 TL

  • Peysan Krem Peynir 300 gr 54,50 TL

  • Mövenpick Yoğurt Çeşitleri 100 gr 29,50 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 299 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 227 TL

  • Peysan Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 gr 159 TL

  • Brownies Duo Klasik & Portakallı Brownie 200 gr 99 TL

  • Konet Dana Baton Kavurma 1000 gr 775 TL

  • Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 gr 125 TL

  • Yelken Lor Peyniri 500 gr 47,50 TL

  • Feast Parmak Patates 1000 gr 85 TL

  • Lezzethane Jambonlu Pizza 585 gr 139 TL

  • Namet Dana Macar Salam 2x50 gr 45 TL

  • Namet Hindi Fıstıklı Salam 2x50 gr 29,50 TL

  • Gedik Çok Tahıllı Çıtır Piliç Fileto 700 gr 149 TL

  • Sarp Et Dana Döner 500 gr 239 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1000 gr 99 TL

  • Akçasaray Dana Akçabat Köfte 500 gr 249 TL

