Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar Açıklandı: 507 Milyon Lira TMSF’ye Devredildi
2023 yılı sonu itibarıyla, bankalarda 10 yıldır hiçbir işlem yapılmayan toplam 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 507 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Uzun süredir atıl durumda olan bu hesaplar için mevzuat gereği belirlenen sürenin dolmasının ardından, bakiyeler resmî olarak fona aktarılmış oldu.
10 yıldır kullanılmayan ve işlem yapılmayan hesaplar TMSF'ye aktarıldı.
2014 yılında son kez işlem görmüş hesaplar sürece dahil edildi.
1 milyon 672 bin 473 adet hesapta bulunan para devlete aktarılmış oldu.
amk ben hesapta 0,12 krş kalınca tribe giriyorum millet nasıl unutuyor
yani malum şahsın cebine gitti , oradan da yolunu buluyor
