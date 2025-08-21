onedio
Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar Açıklandı: 507 Milyon Lira TMSF’ye Devredildi

Hakan Karakoca
21.08.2025 - 13:23

2023 yılı sonu itibarıyla, bankalarda 10 yıldır hiçbir işlem yapılmayan toplam 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 507 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Uzun süredir atıl durumda olan bu hesaplar için mevzuat gereği belirlenen sürenin dolmasının ardından, bakiyeler resmî olarak fona aktarılmış oldu.

10 yıldır kullanılmayan ve işlem yapılmayan hesaplar TMSF'ye aktarıldı.

2023 yılı sonu itibarıyla 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmayan hesaplarda bulunan paralar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, bankalarda zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara dair listeler her yıl şubat ayı başından itibaren hem ilgili bankaların hem de TMSF’nin internet sitesinde dört ay boyunca duyuruluyor.

2014 yılında son kez işlem görmüş hesaplar sürece dahil edildi.

Bankalarda hak sahipleri tarafından 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmayan, talep veya yazılı talimat verilmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor. Bu kapsamda, 2024 yılı itibarıyla en son 2014 yılında işlem gören hesapların devri gerçekleştirildi.

Bankaların yayımladığı ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri ya da mirasçıları tarafından 14 Haziran’a kadar talep edilmeyen hesaplar Fon’a devredildi. 31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayıp 2024’te TMSF’ye aktarılan muhtelif döviz cinsinden hesapların Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 507 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

1 milyon 672 bin 473 adet hesapta bulunan para devlete aktarılmış oldu.

Zamanaşımına uğrayarak bankalar tarafından TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı 1 milyon 672 bin 473 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl ise 1 milyon 611 bin 46 hesapta unutulan 429 milyon 876 bin 477,77 lira tutarındaki mevduat, Fon’a devredilmişti.

Öte yandan, 31 Aralık 2024 itibarıyla zamanaşımına uğrayan ve 2025 yılında ilan edilen hesaplar için hak sahiplerinin veya mirasçılarının 14 Haziran’a kadar ilgili bankalara başvurmaları gerekiyor. Aksi halde bu hesaplar da TMSF’ye aktarılacak.

Hakan Karakoca
Emre Keskin

amk ben hesapta 0,12 krş kalınca tribe giriyorum millet nasıl unutuyor

Otto Skorzeny

yani malum şahsın cebine gitti , oradan da yolunu buluyor

