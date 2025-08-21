Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar Açıklandı: 507 Milyon Lira TMSF’ye Devredildi

Bankalarda hak sahipleri tarafından 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmayan, talep veya yazılı talimat verilmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor. Bu kapsamda, 2024 yılı itibarıyla en son 2014 yılında işlem gören hesapların devri gerçekleştirildi.

Bankaların yayımladığı ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri ya da mirasçıları tarafından 14 Haziran’a kadar talep edilmeyen hesaplar Fon’a devredildi. 31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayıp 2024’te TMSF’ye aktarılan muhtelif döviz cinsinden hesapların Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 507 milyon lira olarak kayıtlara geçti.