1 Yıl Boyunca Evde Hiç Temizlik Yapmazsak Ne Olur?

Erkan Tuna Budak
10.10.2025 - 10:04

Titiz bireyler buradaysa el kaldırsın da sayımızı bilelim! 🙋‍♂️

Sadece bir gün temizlik yapmadığımızda bile her yer tozlanıyorsa 365 gün temizlik yapmazsak neler olur? Zihnimizi çalıştırdık, hayal gücümüzü devreye soktuk ve bir yılda neler olabilir, yazdık! 👇

Temizlenmeyen bir evde burun tıkanıklığı başlar.

Biriken toz sadece sehpanın üstünde silinmeyi beklemez. Perdelerin, rafların, kitapların ve hatta bilgisayarının içine kadar girer. Burun tıkanıklığı, hapşırık krizleri ve sürekli boğaz kaşıntısı da cabası...

Duvarlar artık tablo asmak için işe yaramaz. Küfler orayı sahiplenir.

Banyo ve mutfak gibi nemli alanlar düzenli temizlik yapılmadığında küf için tam bir oyun alanına dönüşür. İlk başta küçük noktalar gibi görünür ve sonra yavaş yavaş yayılır. Bir yılın sonunda duvar boyasını bile değiştirecek kadar güçlü hale gelir.

Hassas görsel: Artık evde yalnız yaşamazsın çünkü böcekler kira vermeden seninle yaşar.

Çöpler, kırıntılar, açıkta kalan yemekler… Hepsi böcekler için davetiyedir. Başta birkaç küçük sinek görürsün, sonra karafatmalar ve hamam böcekleri evin müdavimi olur. Bir noktadan sonra evde yalnız yaşamadığını ve istemediğin ev arkadaşların olduğunu fark edersin. Onlardan kira da talep edemezsin haliyle...

Çöpler evin içinde kendi bağımsızlığını ilan eder.

Biriktikçe ağırlaşan çöpler sadece kötü koku yapmakla kalmaz, aynı zamanda bakterilerin üreme alanına dönüşür. Çöplerin kokusu bir süre sonra eşyalara siner ve havalandırsan bile kolay kolay çıkmaz. Yani bir gün atarım dediğin çöp, uzun vadede evin kalıcı kokusunu belirler.

Bulaşıklar o kadar katılaşır ki hiçbirini kullanamazsın.

Mutfakta biriken bulaşıklar kurudukça temizlenmesi neredeyse imkansız hale gelir. Tabaklardaki yemek artıkları taş gibi olur ve haliyle bardakların dibinde yapış yapış bir tabaka kalır. Bir yıl sonra mutfağa bakınca değil yemek yapma isteğin, o evde kalma hevesin bile yok olur.

Hassas görsel: Yatakta yalnız uyumak istemiyorsan 1 yıl boyunca nevresimlerini değiştirme!

Nevresimler aylarca değişmeyince ter, yağ ve cilt döküntüleri yatağa yerleşir. Bu da doğal olarak (!) akar ve bakteriler için konforlu bir alan yaratır. Bir süre sonra uyandığında kendini dinlenmiş değil, halsiz hissedersin çünkü yatakta yalnız olmazsın.

Her evin kendi kokusu varken 1 yıl boyunca temizlenmeyen evin de kendi kokusu olur. Pek iç açıcı bir koku değil ama...

Temizlik yapılmayan evin kokusu zamanla oturur ve neredeyse kendi kimliğini kazanır. Başta sadece biraz ağır hissedilirken bir yıl sonra evin kendine has ve pek hoş olmayan bir kokusu olur. Hatta eve dışarıdan giren biri bunu hemen fark eder ama sen içeride yaşamaya alıştığın için kolay kolay hissetmezsin.

Evindeki bütün eşyaların ömrü kısalır, hatta kullanılamaz hale gelir.

Temizlik yapılmadığında mobilyalar tozdan ve nemden zarar görür, halılar rengini kaybeder ve elektronik eşyaların içine dolan toz performansı düşürür. Kullanılabilir eşyaların ömrü kısalır haliyle. Bir yılın sonunda bozuldu diye her şeyi çöpe atmak zorunda kalırsın. Evet evet, o çok beğendiğin halıyı bile artık çöpe atmak zorundasın...

Yalnızlığa alışman gerekecek. Sebebi ise...

Evini toplamadığında, temizlemediğinde, kötü koku olduğunda, çöpten adım atacak yer olmadığında misafir çağırmak imkansız hale gelir. Arkadaşlarını davet etmek istemezsin çünkü utanırsın. Büyük konuşalım, onlar bile utanabilir...

Hastane yolu gözükür.

Tüm bunları göz önüne aldığında ortaya alerjiler, solunum yollarında sıkıntılar, cilt problemleri ve bağışıklık sisteminin zayıflaması çıkar. Kısacası bir yıl boyunca temizlik yapmamak sadece evi değil, seni de yorup hasta eder.

