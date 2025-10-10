1 Yıl Boyunca Evde Hiç Temizlik Yapmazsak Ne Olur?

Temizlik yapılmayan evin kokusu zamanla oturur ve neredeyse kendi kimliğini kazanır. Başta sadece biraz ağır hissedilirken bir yıl sonra evin kendine has ve pek hoş olmayan bir kokusu olur. Hatta eve dışarıdan giren biri bunu hemen fark eder ama sen içeride yaşamaya alıştığın için kolay kolay hissetmezsin.