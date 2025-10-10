1 Yıl Boyunca Evde Hiç Temizlik Yapmazsak Ne Olur?
Titiz bireyler buradaysa el kaldırsın da sayımızı bilelim! 🙋♂️
Sadece bir gün temizlik yapmadığımızda bile her yer tozlanıyorsa 365 gün temizlik yapmazsak neler olur? Zihnimizi çalıştırdık, hayal gücümüzü devreye soktuk ve bir yılda neler olabilir, yazdık! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temizlenmeyen bir evde burun tıkanıklığı başlar.
Duvarlar artık tablo asmak için işe yaramaz. Küfler orayı sahiplenir.
Hassas görsel: Artık evde yalnız yaşamazsın çünkü böcekler kira vermeden seninle yaşar.
Çöpler evin içinde kendi bağımsızlığını ilan eder.
Bulaşıklar o kadar katılaşır ki hiçbirini kullanamazsın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hassas görsel: Yatakta yalnız uyumak istemiyorsan 1 yıl boyunca nevresimlerini değiştirme!
Her evin kendi kokusu varken 1 yıl boyunca temizlenmeyen evin de kendi kokusu olur. Pek iç açıcı bir koku değil ama...
Evindeki bütün eşyaların ömrü kısalır, hatta kullanılamaz hale gelir.
Yalnızlığa alışman gerekecek. Sebebi ise...
Hastane yolu gözükür.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın