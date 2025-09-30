Ekim Yengeç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, Ekim ayına girerken, Juno'nun Yay burcu geçişiyle birlikte enerjik bir başlangıç yapacaksın. Bu geçiş, stresle başa çıkma yeteneğini ve bedensel enerjini dengede tutmanı sağlayacak. Bu dönemde, iç huzurunu bulmanı kolaylaştıracak meditasyon ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler sana oldukça iyi gelecek. Doğanın kucağında, yürüyüşler esnasında taze havayı ciğerlerine çekmek, ruhunu arındıracak ve enerjini yükseltecek.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile birlikte Mars'ın etkisi altına gireceksin. Bu süreçte, beslenmende dikkatli olman ve dengeyi koruman bu dönemde oldukça önemli. Ayrıca uyku düzenine dikkat etmek de sağlığını güçlü tutmanı sağlayacak. Yeterli ve düzenli uyku, enerjinin dengede kalmasına yardımcı olacak ve bu dalgalanmaları en aza indirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…