Ekim Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Ekim 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ekim ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ekim ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ekim ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu ayın gökyüzü senin için ne getiriyor, merak ediyor musun? Güneş, karanlık ve gizemli Akrep burcuna geçiş yaparken, senin de hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu ayın enerjisi, seni geçmişten koparıp geleceğe doğru sürüklüyor. 21 Ekim'deki Terazi Yeni Ay'ı, eskiyi bırakıp yeniye yer açmanın tam zamanı olduğunu işaret ediyor.

Geçmişi unutmak, anılarında hapsolduğun eski aşklara ve sana zarar veren toksik ilişkilere elveda demek, belki de hayatının en zor kararlarından biri olacak. Ama unutma, her son yeni bir başlangıçtır. Artık yeni bir sayfa açmanın, yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı. Kalbini, seni gerçekten hak eden birine açmalısın. Kendi değerini bilmeli ve ona göre hareket etmelisin. Çünkü belki de sevilmeyi en çok sen hak ediyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

