Ekim Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu ayın gökyüzü senin için ne getiriyor, merak ediyor musun? Güneş, karanlık ve gizemli Akrep burcuna geçiş yaparken, senin de hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu ayın enerjisi, seni geçmişten koparıp geleceğe doğru sürüklüyor. 21 Ekim'deki Terazi Yeni Ay'ı, eskiyi bırakıp yeniye yer açmanın tam zamanı olduğunu işaret ediyor.

Geçmişi unutmak, anılarında hapsolduğun eski aşklara ve sana zarar veren toksik ilişkilere elveda demek, belki de hayatının en zor kararlarından biri olacak. Ama unutma, her son yeni bir başlangıçtır. Artık yeni bir sayfa açmanın, yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı. Kalbini, seni gerçekten hak eden birine açmalısın. Kendi değerini bilmeli ve ona göre hareket etmelisin. Çünkü belki de sevilmeyi en çok sen hak ediyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…