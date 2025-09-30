Ekim Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu ay senin için oldukça renkli ve hareketli geçecek gibi görünüyor... Ayın başında Juno'nun Yay burcuna geçişi, hayatının önemli bir bölümünü oluşturan ortaklıklar üzerine bir spot ışığı yakıyor. İster iş hayatında, ister özel yaşamında, duygusal bağlar ve güven konuları daha da yoğunlaşacak. Bu dönemde, karar alırken iç sesini dinlemek ve ortaklarınla açık ve dürüst bir iletişim kurmak, finansal konularda dengeni koruman konusunda sana yardımcı olacak.

Ayın ortasında ise 20 Ekim’deki Merkür ile Mars kavuşumu, iş ve finans dünyasında enerji dolu bir süreç vadediyor. İş projelerinde hızlı ve kesin kararlar alabilir, stratejik adımlar atabilirsin. Ancak dikkat et, bu dönemde zihinsel yoğunluğun artabilir. Bu nedenle stres yönetimi, düzenli ve dengeli beslenme ve kısa meditasyonlar senin için oldukça faydalı olacaktır. Kariyerin için yapacağın planlamalar ayın ortasında somut sonuçlar vermeye başlıyor.

Biraz da aşk konuşalım mı? Güneş’in Akrep burcuna geçişi ve 21 Ekim’deki Terazi Yeni Ay’ı yeni olanı getirecek! Geçmişi unutmaya, anılarındaki eski aşka ve toksik ilişkiye veda etmenin tam zamanı. Artık yeni bir sayfa açabilirsin. Kalbini sahiden hak eden birine vermeli, değerini bilmelisin. Zira, belki de sevilmeyi en çok sen hak ediyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…