Sevgili Yengeç, bu hafta senin için astrolojik anlamda oldukça hareketli geçecek. Mars'ın Kova burcuna yapacağı ziyaret, enerji seviyen üzerinde dalgalanmalara sebep olacak. Bu durum, bir gün kendini son derece enerjik ve aktif hissederken, ertesi gün ise tam tersi, düşük tempoda ve yorgun hissetmene neden olabilir. Ancak endişelenme, bu durum tamamen normal ve beklenen bir durum.

Bu süreçte en önemli nokta ise vücudunu zorlamamak ve enerjini akıllıca yönlendirebilmektir. Kendini yorgun hissettiğin günlerde, enerjini zorlayıcı aktiviteler yerine daha hafif ve rahatlatıcı etkinliklere yönlendirmen daha sağlıklı olacaktır. Haftanın genelinde, hafif ama düzenli hareket etmek, bedensel direncini korumana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…