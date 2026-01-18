onedio
19 Ocak - 25 Ocak Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

18.01.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatına dair ilginç gelişmeler seni bekliyor gibi görünüyor. Merkür'ün Kova burcuna geçişi, iletişimde yeni bir dönem başlatıyor. Bu dönemde, duygularını dolaylı yollardan ifade etmek yerine, doğrudan ve net bir şekilde konuşmanın senin için daha iyi olacağını söyleyebiliriz.

Yani, eğer bekar bir Yengeçsen, kendini açıkça ifade edip 'İşte tam da böyle bir ilişki istiyorum!' diyebilirsin. Ancak bu durum flört sürecini biraz karmaşık hale getirebilir. Duygusal yaklaşımların fazla olması, flört ettiğin kişiyi aşktan uzaklaştırabilir. Bu yüzden, ne istediğini bilsen de ve her konuda açık olmayı seçsen de, biraz dikkatli olmanı öneriyoruz. Unutma bazen bazı şeyleri sadece ima etmek de yeterli olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yengeç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

