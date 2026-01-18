Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatına dair ilginç gelişmeler seni bekliyor gibi görünüyor. Merkür'ün Kova burcuna geçişi, iletişimde yeni bir dönem başlatıyor. Bu dönemde, duygularını dolaylı yollardan ifade etmek yerine, doğrudan ve net bir şekilde konuşmanın senin için daha iyi olacağını söyleyebiliriz.

Yani, eğer bekar bir Yengeçsen, kendini açıkça ifade edip 'İşte tam da böyle bir ilişki istiyorum!' diyebilirsin. Ancak bu durum flört sürecini biraz karmaşık hale getirebilir. Duygusal yaklaşımların fazla olması, flört ettiğin kişiyi aşktan uzaklaştırabilir. Bu yüzden, ne istediğini bilsen de ve her konuda açık olmayı seçsen de, biraz dikkatli olmanı öneriyoruz. Unutma bazen bazı şeyleri sadece ima etmek de yeterli olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…