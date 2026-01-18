Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ve Plüton’un Kova burcunda bir araya gelmesi, kariyerindeki bazı bulanık noktaları aydınlatıyor. Kontrolün dışında olan bazı durumları elinde tutmaya çalışmak yerine belki de onları serbest bırakmanın zamanı geldi. Bu hafta, bir güç çekişmesi ya da önemli bir kararın gündeme gelmesi olası. Ancak unutma, doğru hamleler yapmak, seni uzun vadede daha güçlü ve başarılı kılacaktır.

Başarıya giden yolda, bu hafta sezgilerin de adeta bir radar gibi çalışabilir. Kiminle ne kadar ilerlemen gerektiğini, içgüdülerin sayesinde anlayabilirsin. Uzun zamandır çözüm bekleyen bir sorunun sona ermesi de bu hafta gerçekleşebilir. Cesur ama aynı zamanda sakin kalmayı başardığın sürece, kazanan sen olacaksın: Plüton'un etkisinde kararlı ol ve ilerlemeye devam et.

Bu hafta, kariyerindeki belirsizliklerin üzerine giderek, kontrol edemediğin durumları bırakmanın rahatlatıcı etkisini hisset. Güç mücadeleleri ve önemli kararlar, seni korkutmasın; çünkü doğru olanı yapacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…