Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ve Plüton’un Kova burcunda bir araya gelmesi, kariyerindeki bazı şeyleri daha net görmeni sağlıyor. Belki de kontrol edemediğin bazı durumları bırakmanın zamanı geldi. Bu hafta, bir güç mücadelesi ya da önemli bir kararın gündeme gelmesi olası. Ancak unutma, doğru hamleler seni uzun vadede güçlendirecek ve başarılı kılacaktır.

Başarıya giden yolda, bu hafta sezgilerin de adeta bir radar gibi çalışabilir. Kiminle ne kadar ilerlemen gerektiğini içgüdülerinle anlayabilirsin. Belki de uzun zamandır çözüm bekleyen bir sorun bu hafta son bulabilir. Cesur ama sakin kalmayı başardığın sürece, kazanan sen olacaksın. Bunu sakın aklından çıkarma, özellikle de Plüton'un etkisinde kararlı ol ve ilerle!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Merkür’ün Kova burcuna geçişi, daha açık ve net bir iletişim kurmanı sağlıyor. Duygularını dolaylı yollardan değil de doğrudan ifade etmek sana iyi gelecek. Yani bekarsan, kendini açıkça ifade edip 'Böyle bir ilişki' istiyorum şeklinde bir tarif verirken bulabilirsin kendini. Bu flört sürecinde seni biraz zorlayabilir. Özellikle fazla duygusal yaklaşım aşktan uzaklaştırabilir, flört ettiğin kişiyi. Galiba ne istediğini bilsen de her konuda açık olmayı seçsen de dikkatli olmalısın. Hem bazı şeyleri sadece ima etmek de yeter bazen. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…