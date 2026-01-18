onedio
19 Ocak - 25 Ocak Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ve Plüton’un Kova burcunda bir araya gelmesi, kariyerindeki bazı şeyleri daha net görmeni sağlıyor. Belki de kontrol edemediğin bazı durumları bırakmanın zamanı geldi. Bu hafta, bir güç mücadelesi ya da önemli bir kararın gündeme gelmesi olası. Ancak unutma, doğru hamleler seni uzun vadede güçlendirecek ve başarılı kılacaktır.

Başarıya giden yolda, bu hafta sezgilerin de adeta bir radar gibi çalışabilir. Kiminle ne kadar ilerlemen gerektiğini içgüdülerinle anlayabilirsin. Belki de uzun zamandır çözüm bekleyen bir sorun bu hafta son bulabilir. Cesur ama sakin kalmayı başardığın sürece, kazanan sen olacaksın. Bunu sakın aklından çıkarma, özellikle de Plüton'un etkisinde kararlı ol ve ilerle!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Merkür’ün Kova burcuna geçişi, daha açık ve net bir iletişim kurmanı sağlıyor. Duygularını dolaylı yollardan değil de doğrudan ifade etmek sana iyi gelecek. Yani bekarsan, kendini açıkça ifade edip 'Böyle bir ilişki' istiyorum şeklinde bir tarif verirken bulabilirsin kendini. Bu flört sürecinde seni biraz zorlayabilir. Özellikle fazla duygusal yaklaşım aşktan uzaklaştırabilir, flört ettiğin kişiyi. Galiba ne istediğini bilsen de her konuda açık olmayı seçsen de dikkatli olmalısın. Hem bazı şeyleri sadece ima etmek de yeter bazen. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

