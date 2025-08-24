onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Venüs, Aslan burcunda parlıyor ve senin için yeni kapılar aralamak üzere. Hatta bu enerjiyle yeni ufuklara yelken açmanın tam zamanı. Haftanın ilk günlerinde eğitimle ilgili konular, belki bir dil kursu ya da uzmanlık programı, belki de yurt dışı bağlantılı işler, yeni bir iş teklifi ya da ortaklık, hatta hukuki meseleler, belki bir patent başvurusu ya da sözleşme yenileme, gündeminin ana maddeleri olabilir. Ama heyecanlanma, çünkü Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, bu konularda sana istikrar ve uzun vadeli başarıyı vadediyor. Yani, her ne olursa olsun, sonunda her şey yerli yerine oturacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş hayatında beklenmedik bir fırsatın kapını çalmasına neden olabilir. Belki yeni bir iş teklifi, belki de heyecan verici bir proje gündeme gelebilir.  Hafta sonu devreye giren Plüton'un karşıtlığıyla maddi konularda daha dikkatli olman gerekebilir. Riskli yatırımlardan uzak durman, bu dönemde daha sağlıklı olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

