25 Ağustos - 31 Ağustos Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta Venüs, Aslan burcunda parlıyor ve senin için yeni kapılar aralamak üzere. Hatta bu enerjiyle yeni ufuklara yelken açmanın tam zamanı. Haftanın ilk günlerinde eğitimle ilgili konular, belki bir dil kursu ya da uzmanlık programı, belki de yurt dışı bağlantılı işler, yeni bir iş teklifi ya da ortaklık, hatta hukuki meseleler, belki bir patent başvurusu ya da sözleşme yenileme, gündeminin ana maddeleri olabilir. Ama heyecanlanma, çünkü Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, bu konularda sana istikrar ve uzun vadeli başarıyı vadediyor. Yani, her ne olursa olsun, sonunda her şey yerli yerine oturacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş hayatında beklenmedik bir fırsatın kapını çalmasına neden olabilir. Belki yeni bir iş teklifi, belki de heyecan verici bir proje gündeme gelebilir. Hafta sonu devreye giren Plüton'un karşıtlığıyla maddi konularda daha dikkatli olman gerekebilir. Riskli yatırımlardan uzak durman, bu dönemde daha sağlıklı olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…