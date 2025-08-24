25 Ağustos - 31 Ağustos Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki etkisiyle hayatında yeni kapılar açılıyor. Hatta bu süreçte yeni ufuklara da yelken açıyorsun. Haftanın ilk günlerinde eğitimle ilgili konular, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuki meseleler gündeminin ana maddeleri olabilir. Ancak endişelenme, çünkü Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, bu konularda sana istikrar ve uzun vadeli başarıyı vadediyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş hayatında beklenmedik bir fırsatın kapını çalmasına neden olabilir. Yeni bir iş teklifi ya da heyecan verici bir proje gündeme gelebilir. Hafta sonuna yaklaştığımızda devreye giren Plüton'un karşıtlığıyla maddi konularda daha dikkatli olman gerekebilir Riskli yatırımlardan uzak durman, bu dönemde daha sağlıklı olabilir. Bu süreçte, geleceğe dair vizyonun güçlenecek ve hedeflerine bir adım daha yaklaşacaksın.

Peki ya aşk? Romantik hayatına geldiğimizde, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, sana romantik bir yolculuk sunuyor. Uzak bir bağlantı veya farklı bir kültürden biriyle yakınlaşma olasılığı, bu hafta aşk hayatını renklendirebilir. Ancak hafta sonunda kıskançlık ve güç oyunlarına kapılmamak, ilişkinin huzurunu korumak için önemli. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…