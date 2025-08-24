25 Ağustos - 31 Ağustos Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için Venüs'ün Aslan burcundaki etkisiyle birlikte hareketli ve enerjik bir başlangıç yapabilirsin. Haftanın ilk günlerinde kendini biraz fazla enerjik hissedebilirsin. Bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirmenin yolu ise spora yönelmek olacak. Belki uzun zamandır ihmal ettiğin bir fitness rutinine geri dönebilir ya da yeni bir spor dalı keşfedebilirsin.

Hafta sonuna gelindiğinde ise Plüton'un da etkisiyle sindirim sistemine dikkat etmelisin. Baharatlı, acılı ve ağır yiyeceklerden uzak durman gereken bir dönem olacak. Özellikle baharatlı yiyecekler tüketimini azaltman, mide ve bağırsak sağlığını korumak adına önemli olacak. Bu dönemde daha hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göster. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…