21 Temmuz - 27 Temmuz Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatında biraz hareketlilik beklemelisin. Bu hareketlilik belki de yeni bir aşkın kapını çalması şeklinde olabilir. Kim bilir, belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle bu hafta karşılaşırsın. Ya da belki de kısa bir iş seyahati veya tatil sırasında, hiç beklemediğin bir anda, beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin.

Yeni Ay'ın enerjisiyle birlikte, duygusal dünyanda da genişlemeler yaşanabilir. Bu genişleme, aşkın seni en beklenmedik bir yerde, en beklenmedik bir anda bulması şeklinde olabilir. Bu hafta, aşk hayatında her an her şeyin olabileceği bir hafta olacak. Bu yüzden, her zaman açık fikirli olmanı ve yeni deneyimlere de kendini korkusuzca bırakmanı öneriyoruz. Unutma ki aşk hayatında yaşanacak bu sürprizler, hayatına yeni bir renk, yeni bir heyecan katacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…