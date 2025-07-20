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21 Temmuz - 27 Temmuz Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 21 Temmuz - 27 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında kalbini hoplatan, heyecanlandıran gelişmeler seni bekliyor. Yeni Ay'ın Aslan burcunda parıldadığı bu dönemde, içindeki flört etme enerjisinin yükseldiğini fark edebilirsin. Belki de bu enerji, yeni bir aşk hikayesinin ilk kıvılcımlarını ateşleyecek. Kim bilir, belki de uzun zamandır beklediğin o özel buluşma sonunda gerçekleşecek. Ya da mevcut ilişkin yeni bir boyut kazanarak, tazelenme ve yeniden doğuş sürecine girebilir.

Aşk hayatında sürprizlerle dolu bir hafta seni bekliyor. Belki de hayatına girecek biri, seninle gurur duyacak ve duygularını artık saklamayı bırakacak. Bu kişi, seninle olan ilişkisini bir üst seviyeye taşıyabilir ve bu, senin için oldukça heyecan verici olabilir! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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