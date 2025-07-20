21 Temmuz - 27 Temmuz Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta enerjini tavan yapacak bir tempo seni bekliyor! Aynı zamanda heyecana kapılıp kendini unutmaman da gerekiyor. Özellikle kalça, bacak ve eklem bölgelerinde bir hassasiyet hissedebilirsin. Bu nedenle açık hava sporlarına ya da uzun yürüyüşlere yönelirken dikkatli olmanda fayda var. Kendini zorlamadan, sağlığını riske atmadan hareket etmeye özen göster.

Bu hafta ayrıca Aslan Yeni Ay'ının etkisini de hissedeceksin. Bu etki, yaşam tarzında bazı değişiklikler yapman için ilham verebilir. Belki de yeni bir egzersiz rutini belirleme ya da spor salonuna üye olma zamanı gelmiştir. Bu hafta senin için bu tür yeniliklerin kapısını aralayabilir. Kendine bir iyilik yap ve bu fırsatları değerlendir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…