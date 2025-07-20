21 Temmuz - 27 Temmuz Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta seni biraz zorlu bir enerji bekliyor. Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, enerjini ara ara düşürebilir. Haftanın ilk günlerinde kendini biraz yorgun ve halsiz hissetmen tamamen normal. Bu dönemde, fiziksel olarak dinç olman biraz zor olabilir. Kas ağrıları ve baş ağrılarına karşı dikkatli olmanı öneririz, çünkü bu hafta bu tür rahatsızlıklara karşı daha hassas olabilirsin.

Ama sakın üzülme, çünkü hafta sonuna doğru enerjin yerine gelecek. Aslan Yeni Ay'ı, seni sporla, hareketle ve canlılıkla yeniden buluşturacak. Bu dönemde kalbini güçlendiren egzersizler yapman ve tempolu yürüyüşler enerjini yükseltecek ve kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Yani, bu hafta biraz zorlu geçse de, sonunda enerjini yeniden kazanacak ve kendini daha canlı hissedeceksin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…