Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatında gökyüzünde oluşan bazı hareketler senin için oldukça etkili olacak. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelmesi, seni beklenmedik bir yakınlaşma ile karşı karşıya bırakabilir. Bir sohbetin kıvılcımıyla alevlenecek bir bağın, hızla bir flört haline dönüşebileceği bir döneme adım atıyorsun.

Ancak kalbini hemen teslim etme! Bu ani yakınlaşma, kalbinin çarpıntısını hızlandırsa da, Merkür'ün Kova'daki pozisyonu bu durumun kalıcı olmayabileceğine işaret ediyor. Bu, senin için bir heves olabilir ve kısa bir süre içinde son bulan bir heyecan yaratabilir. Dolayısıyla, bu hızlı gelişen aşk rüzgarına kapılmadan önce biraz durup düşünmek isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…