19 Ocak - 25 Ocak Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatında gökyüzünde oluşan bazı hareketler senin için oldukça etkili olacak. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelmesi, seni beklenmedik bir yakınlaşma ile karşı karşıya bırakabilir. Bir sohbetin kıvılcımıyla alevlenecek bir bağın, hızla bir flört haline dönüşebileceği bir döneme adım atıyorsun.

Ancak kalbini hemen teslim etme! Bu ani yakınlaşma, kalbinin çarpıntısını hızlandırsa da, Merkür'ün Kova'daki pozisyonu bu durumun kalıcı olmayabileceğine işaret ediyor. Bu, senin için bir heves olabilir ve kısa bir süre içinde son bulan bir heyecan yaratabilir. Dolayısıyla, bu hızlı gelişen aşk rüzgarına kapılmadan önce biraz durup düşünmek isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
