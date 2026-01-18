onedio
19 Ocak - 25 Ocak Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Merkür, Kova burcuna adım atıyor ve bu da kariyer hayatında hareketli bir döneme işaret ediyor. Görüşmeler, yazışmalar ve belki de kısa süreli iş seyahatleri seni bekliyor. Fikirlerinin hızla yayıldığını ve etrafındakiler tarafından destek gördüğünü fark edeceksin. Üstelik bu hızlı tempo, enerjini yükseltiyor ve canlılığını da artırıyor tabii! 

Tam da bu noktada eğer yeni bir projeye ya da fikre yatırım yapmayı düşünüyorsan, bu hafta tam zamanı! Esnek düşünme yeteneğin, karşına çıkabilecek sorunları hızla aşmana yardımcı olacak. İş ortamında neşen ve pozitif enerjinle dikkat çekeceksin. Böylece etrafındaki hemen herkese moral olacak ve motivasyonu artıracaksın. Haftanın sonunda ise sana moral verecek bir teklif ya da haber alabilirsin. Galiba hayalindeki işe kavuşmak üzeresin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, ani ama etkili bir yakınlaşmayı beraberinde getiriyor. Sohbetle başlayan bir bağın hızla flörte dönüşebileceği bir döneme giriyorsun... Kalbini kolayca kaptırabilirsin, dikkatli ol. Ancak ne yalan söyleyelim Merkür, Kova'dakyen bu yakınlaşma kalıcı olmayabilir. Senin için geçici bir heves ve kısa zamanda son bulan bir heyecan olabilir. Yani, kapılmak için acele etme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

