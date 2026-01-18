Sevgili Yay, bu haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Merkür, Kova burcuna adım atıyor ve bu da kariyer hayatında hareketli bir döneme işaret ediyor. Görüşmeler, yazışmalar ve belki de kısa süreli iş seyahatleri seni bekliyor. Fikirlerinin hızla yayıldığını ve etrafındakiler tarafından destek gördüğünü fark edeceksin. Üstelik bu hızlı tempo, enerjini yükseltiyor ve canlılığını da artırıyor tabii!

Tam da bu noktada eğer yeni bir projeye ya da fikre yatırım yapmayı düşünüyorsan, bu hafta tam zamanı! Esnek düşünme yeteneğin, karşına çıkabilecek sorunları hızla aşmana yardımcı olacak. İş ortamında neşen ve pozitif enerjinle dikkat çekeceksin. Böylece etrafındaki hemen herkese moral olacak ve motivasyonu artıracaksın. Haftanın sonunda ise sana moral verecek bir teklif ya da haber alabilirsin. Galiba hayalindeki işe kavuşmak üzeresin!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, ani ama etkili bir yakınlaşmayı beraberinde getiriyor. Sohbetle başlayan bir bağın hızla flörte dönüşebileceği bir döneme giriyorsun... Kalbini kolayca kaptırabilirsin, dikkatli ol. Ancak ne yalan söyleyelim Merkür, Kova'dakyen bu yakınlaşma kalıcı olmayabilir. Senin için geçici bir heves ve kısa zamanda son bulan bir heyecan olabilir. Yani, kapılmak için acele etme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…