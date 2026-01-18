Sevgili Yay, bu hafta Merkür'ün Kova burcuna adım atmasıyla birlikte zihinsel enerjimde bir artış gözlemleyebiliriz. Bu, bedenin de harekete geçmek istediği bir dönem olabilir. Ancak burada önemli olan, aşırı hızlı tempoyla bedenin dinlenme ihtiyacı arasında bir denge kurabilmek.

Haftanın genelinde, kısa süreli ama kaliteli dinlenmelerin sana çok şey kazandıracağını unutma. Özellikle kendine kitap okumak, müzik dinlemek, dans etmek, eğlenmek için zamanlar ayır. Dilediğin gibi hareket etmek, enerjini kullanmak, enerjini tükenmeden ve kendini yormadan yenilenmeni sağlar. Hayattan keyif almaya bak, bu seni şifalandıracak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…