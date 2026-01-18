Sevgili Yay, haftanın ilk ışıklarıyla birlikte, kariyer sahneni hareketlendirecek olan Merkür, Kova burcuna giriş yapıyor. Bu geçiş, iş hayatında bir hareketlilik ve canlılık dalgası getirecek. Görüşmeler, yazışmalar ve belki de kısa süreli iş seyahatleri, bu haftanın ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Fikirlerinin hızla yayıldığını ve etrafındakiler tarafından destek gördüğünü hissedeceksin. Bu hızlı tempo, enerjini yükseltirken, canlılık ve dinamizm kazanmana yardımcı olacak.

Eğer yeni bir projeye ya da fikre yatırım yapmayı düşünüyorsan, bu hafta tam zamanı! Esnek düşünme yeteneğin, karşına çıkabilecek her türlü sorunu hızla aşmana yardımcı olacak. İş ortamında neşen ve pozitif enerjinle dikkat çekeceksin. Böylece etrafındaki hemen herkese moral olacak ve motivasyonu artıracaksın.

Haftanın sonunda ise sana moral verecek bir teklif ya da haber alabilirsin. Belki de hayalindeki işe kavuşmak üzeresin! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…