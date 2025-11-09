onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım - 16 Kasım Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 10 Kasım - 16 Kasım haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta metabolizmanda biraz yavaşlama söz konusu olabilir. Bu da sıvı dengende ufak tefek dalgalanmalara yol açabilir. Haftanın ortasına geldiğimizde ise, işler biraz daha karmaşıklaşabilir. Stres, adeta bir hayalet gibi, kas ağrıları ve baş ağrıları şeklinde kendini gösterebilir. Bu durum, özellikle yoğun iş temposu içinde olanlar için oldukça zorlayıcı olabilir. 

Hafta sonuna doğru ise Güneş ile Jüpiter'den aldığın destekle tüm bu zorlukları arınmaya başlayabilirsin. Bedenin ve ruhun yeniden dengeye gelirken, hissettiğin hafiflikle, enerjin tekrar toparlanmayabilirsin. Tabii bir yandan da suyla temas ederek, belki bir yüzme seansı veya deniz kenarında bir hafta sonu tatili ile de bedensel rahatlamanı destekleyebilir, şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yay burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın