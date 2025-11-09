Sevgili Yay, bu hafta metabolizmanda biraz yavaşlama söz konusu olabilir. Bu da sıvı dengende ufak tefek dalgalanmalara yol açabilir. Haftanın ortasına geldiğimizde ise, işler biraz daha karmaşıklaşabilir. Stres, adeta bir hayalet gibi, kas ağrıları ve baş ağrıları şeklinde kendini gösterebilir. Bu durum, özellikle yoğun iş temposu içinde olanlar için oldukça zorlayıcı olabilir.

Hafta sonuna doğru ise Güneş ile Jüpiter'den aldığın destekle tüm bu zorlukları arınmaya başlayabilirsin. Bedenin ve ruhun yeniden dengeye gelirken, hissettiğin hafiflikle, enerjin tekrar toparlanmayabilirsin. Tabii bir yandan da suyla temas ederek, belki bir yüzme seansı veya deniz kenarında bir hafta sonu tatili ile de bedensel rahatlamanı destekleyebilir, şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…