Sevgili Yay, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu durum, finansal mirasın, kredi durumun veya ortaklaşa kazançlarınla ilgili konuları tekrar gündemine getiriyor. Belki de geçmişte göz ardı ettiğin bir borç ya da alacak da yeniden hayatını etkiliyor. İşte bu hafta, bu tür konuları çözme ve maddi planlarını daha gerçekçi bir zemine oturtma fırsatı bulabilirsin. Sonunda seni rahatlatacak bu fırsat ile finansal geleceğine daha güvenle bakmaya başlayabilirsin.

Tam da bu sırada Merkür ile Mars, burcunda birleşiyor. Bu durum ise kariyerinde cesur ve belirleyici bir adım atmanı sağlayabilir. Yeni ve yaratıcı fikirler, güçlü ve etkileyici sunumlar, kararlılık ve dikkat çeken bir duruş, bu hafta ön plana çıkmanı sağlayacaktır. Tabii hızlı ve aceleci adımların düşman yaratabileceğini unutma. Bunun yerine sabırlı olmayı tercih et ve parla!

Sırada aşk var! Yaşam enerjisini temsil eden Güneş, sana şans getirecek bir adım atıyor. Jüpiter ile arasında oluşan üçgen açı, aşk hayatında mucizevi bir yenilenmeyi müjdeliyor. Şimdi kalbinin sesini dinleme zamanı. Eğer bekarsan, sana aşkı getirecek mucizeler bekleme. Yeni insanlarla tanışmaya odaklan ve hayata karış. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu romantik sürecin evlilikle taçlanabileceğini unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…