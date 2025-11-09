Sevgili Yay, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter, geri hareketine başlıyor. Bu durum, finansal meselelerle ilgili bazı konuları yeniden gündeme getirebilir. Belki de geçmişte göz ardı ettiğin bir borç ya da alacak, yeniden hayatına girmeye karar vermiş olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu hafta, bu tür konuları çözme ve maddi planlarını daha sağlam bir temele oturtma fırsatı bulabilirsin. Sonunda, bu durum seni rahatlatacak ve finansal geleceğine daha güvenle bakmanı sağlayacak.

Ama bu hafta sadece finansal durumunla ilgili değil, aynı zamanda kariyerinle ilgili de önemli gelişmeler olabilir. İletişim ve zekayı temsil eden Merkür ile Mars, burcunda birleşiyor. Bu durum, kariyerinde cesur ve belirleyici bir adım atmanı sağlayabilir. Yeni ve yaratıcı fikirler, güçlü ve etkileyici sunumlar, kararlılık ve dikkat çeken bir duruş, bu hafta ön plana çıkmanı sağlayacaktır. Ancak, hızlı ve aceleci adımların düşman yaratabileceğini unutma. Şimdi sabırlı olmayı tercih et ve parla! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…