26 Ocak - 1 Şubat Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Koç burcundaki Neptün geçişi, sağlıkla ilgili konuların ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu dönemde, hormon dengen ve bağışıklık sistemin özellikle dikkat çekiyor. Ne yazık ki bastırdığın stresin bedeninde birikme olasılığı var. Bu durum, sağlığınla ilgili bazı sorunlara yol açabilir. Bu yüzden, stresle başa çıkmak ve onu yönetmek için bir yol bulman önemli.

Ayrıca, Aslan burcundaki Dolunayın enerjisi de seni etkiliyor. Bu Dolunay, tansiyon ve dolaşım sistemi üzerinde hassasiyet yaratabilir. Yani, bu dönemde tansiyonunla ilgili problemler yaşayabilirsin veya dolaşım sisteminde bazı rahatsızlıklar hissedebilirsin.

Bu durumları göz önünde bulundurarak, hayat temponu biraz düşürmekte fayda var. Hızlı yaşamak, hemen her şeyi halletmek cazip gelebilir ama unutma ki, sağlık her şeyden önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

