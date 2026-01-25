Sevgili Terazi, bu hafta Koç burcundaki Neptün geçişi, sağlıkla ilgili konuların ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu dönemde, hormon dengen ve bağışıklık sistemin özellikle dikkat çekiyor. Ne yazık ki bastırdığın stresin bedeninde birikme olasılığı var. Bu durum, sağlığınla ilgili bazı sorunlara yol açabilir. Bu yüzden, stresle başa çıkmak ve onu yönetmek için bir yol bulman önemli.

Ayrıca, Aslan burcundaki Dolunayın enerjisi de seni etkiliyor. Bu Dolunay, tansiyon ve dolaşım sistemi üzerinde hassasiyet yaratabilir. Yani, bu dönemde tansiyonunla ilgili problemler yaşayabilirsin veya dolaşım sisteminde bazı rahatsızlıklar hissedebilirsin.

Bu durumları göz önünde bulundurarak, hayat temponu biraz düşürmekte fayda var. Hızlı yaşamak, hemen her şeyi halletmek cazip gelebilir ama unutma ki, sağlık her şeyden önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…