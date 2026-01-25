Sevgili Terazi, bu hafta değişim enerjisi ile dolup taşabilirsin! Zira, Neptün, Koç burcuna geçiş yaparak ikili ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde uzun süreli bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Bu süreçte, kariyer hayatında kimlerle birlikte yol almak istediğini, hangi kişilerin seninle aynı frekansta olduğunu ve hangi bağların ideallerine uymadığını daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın.

Haftanın ortasında ise iş birliklerinde belirsizliklerden uzaklaşma ihtiyacın artacak. Artık doğru kişi ile birlikte güçlenmek adına somut adımlar atmak ve tabii bu sayede, ilerleyişinin eylemlerle kanıtlanmasını da isteyeceksin. Doğuştan gelen diplomatik tavrın sayesinde bu süreci zarif bir şekilde yönetecek ve sonunda başarıya ulaşacaksın!

Peki ya aşk? Haftanın sonlarına doğru ise Aslan burcundaki Dolunay, aşk hayatında ve sosyal çevrende güçlü bir etki yaratıyor. Bu dönemde, bir arkadaşlık ilişkisi aşka dönüşebilir ya da mevcut bir ilişkinin geleceği hakkında daha net kararlar alabilirsin. Kalabalıklar içinde bile kalbin, senin için doğru olan kişiyi seçmekte zorlanmayacak. Aşk en güzel hali ile sana sarılmaya hazır, ya sen?