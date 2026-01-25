onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta değişim enerjisi ile dolup taşabilirsin! Zira, Neptün, Koç burcuna geçiş yaparak ikili ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde uzun süreli bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Bu süreçte, kariyer hayatında kimlerle birlikte yol almak istediğini, hangi kişilerin seninle aynı frekansta olduğunu ve hangi bağların ideallerine uymadığını daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın.

Haftanın ortasında ise iş birliklerinde belirsizliklerden uzaklaşma ihtiyacın artacak. Artık doğru kişi ile birlikte güçlenmek adına somut adımlar atmak ve tabii bu sayede, ilerleyişinin eylemlerle kanıtlanmasını da isteyeceksin. Doğuştan gelen diplomatik tavrın sayesinde bu süreci zarif bir şekilde yönetecek ve sonunda başarıya ulaşacaksın! 

Peki ya aşk? Haftanın sonlarına doğru ise Aslan burcundaki Dolunay, aşk hayatında ve sosyal çevrende güçlü bir etki yaratıyor. Bu dönemde, bir arkadaşlık ilişkisi aşka dönüşebilir ya da mevcut bir ilişkinin geleceği hakkında daha net kararlar alabilirsin. Kalabalıklar içinde bile kalbin, senin için doğru olan kişiyi seçmekte zorlanmayacak. Aşk en güzel hali ile sana sarılmaya hazır, ya sen?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın