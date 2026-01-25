Sevgili Terazi, bu haftanın sonlarına doğru, Aslan burcundaki Dolunay, hayatının perde arkasında bir aşk senaryosu yazıyor. Bu dönemde, romantizm rüzgarları esiyor ve aşk hayatında ve sosyal çevrende büyülü bir etki yaratıyor. Belki de uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün biri, birden bire kalbinin derinliklerine dokunacak bir aşkın kahramanı olabilir. Ya da belki de zaten devam eden bir ilişkin var ve bu Dolunay, ilişkinin geleceği hakkında daha net kararlar almanı sağlayacak.

Bir kalabalığın ortasında bile, kalbin senin için doğru olan kişiyi bulmakta zorlanmayacak. Kalbinin pusulası, aşkı bulmak için doğru yönde dönecek. Ve belki de en önemlisi, aşk bu dönemde en güzel haliyle sana sarılmaya hazır. Aşk, sana kollarını açmış bekliyor. Peki, sen hazır mısın bu büyülü aşka karşılık vermeye? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…