26 Ocak - 1 Şubat Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ocak - 1 Şubat haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta seni değişim enerjisiyle dolu bir dönem bekliyor! Evrenin gizemli gücü Neptün, Koç burcuna geçiş yaparak ikili ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde uzun süreli bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Bu süreçte, profesyonel yaşamındaki yol arkadaşlarını belirleme sürecinde, kimlerle el ele vermek istediğini, hangi kişilerin seninle aynı enerjiyi paylaştığını ve hangi bağların senin vizyonuna uymadığını daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iş birliklerindeki belirsizliklerden uzaklaşma ihtiyacın artacak. Artık, doğru kişi veya kişilerle birlikte güçlenmek ve bu gücünü somut adımlarla göstermek isteyeceksin. Ve tabii ki, bu ilerleyişin eylemlerle kanıtlanmasını da bekleyeceksin. Tam da bu noktada, doğuştan gelen diplomatik tavrın ve zarafetin sayesinde bu süreci en zarif şekilde yönetecek ve sonunda başarıya ulaşacaksın. Bu hafta, enerjini ve vizyonunu doğru kişilerle paylaşarak, kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı bulacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

