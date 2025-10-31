onedio
Oğlak Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu aylık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, kariyerinde vizyon kazandırıyor. Yeni bir iletişim stratejisi veya pazarlama fikriyle fark yaratabilirsin. Yaratıcılığını somut bir başarıya dönüştürme zamanı.

7 Kasım’da Uranüs’ün Boğa’ya dönüşü seni özgün fikirlerle öne çıkarıyor. Özellikle teknoloji, mühendislik veya tasarım alanlarında yenilikçi bir atılım yapabilirsin. Cesur fikirlerin ödüllendirilecek.

Aşk hayatında 5 Kasım’daki Boğa Dolunayı kalbini canlandırıyor. Uzun süredir süren durgunluk yerini romantik bir canlanmaya bırakıyor. Göz göze geldiğin biriyle kıvılcımlar hızla parlayabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
