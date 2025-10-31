Sevgili Oğlak, bu ay aşk hayatında 5 Kasım Boğa Dolunayı seni romantik anlamda canlandırıyor. Uzun süredir duygularını bastırdıysan, bu Dolunay kalbini açman için güçlü bir davet. Bekar Oğlaklar için sosyal ortamlarda etkileyici biriyle tanışma ihtimali çok yüksek.

Mevcut ilişkilerde ise romantizmin artması, birlikte planlar yapılması gündemde. Duyguların güvenle harmanlandığı bir süreç seni bekliyor. Artık duvarlarını yıkıp sevgiye izin verme zamanı. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…