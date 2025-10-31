Sevgili Oğlak, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, sezgiyi stratejiyle birleştirmeni sağlıyor. Zor projelerde yaratıcı ve hızlı çözümler üretebilir, liderlik becerini gösterebilirsin. Motivasyonun yüksek ve hedef odaklı olduğundan, beklenmedik engelleri kolayca aşabilirsin. İş ortamında stratejik kararlar almak kolaylaşıyor ve fark edilir başarı elde ediyorsun.

Uranüs’ün Boğa burcuna geçişi, iş hayatında beklenmedik fırsatlar ve yenilikler getiriyor. Alışılmış yöntemlerin dışına çıkmak, farklı projelerde cesur adımlar atmak seni öne çıkaracak. Ani değişimler ve sürpriz teklifler, doğru yönetildiğinde uzun vadeli kazanç ve kalıcı başarı sağlayacak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…