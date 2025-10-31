Sevgili Oğlak, bu ay Uranüs’ün Boğa’ya geçişiyle birlikte ani değişimler ve tempolu iş temposu fiziksel yorgunluk yaratabilir. Kas ve eklem sağlığına özen göstermelisin. Hafif kardiyo ve esneme hareketleri faydalı olacak. Beslenmende antioksidan ve vitamin desteği ile bağışıklığını güçlendirebilirsin.

Ayın ortasından itibaren stres yönetimi için nefes egzersizleri ve kısa meditasyonlar enerjini artıracak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…