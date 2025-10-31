onedio
Oğlak Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:31

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu ay Uranüs’ün Boğa’ya geçişiyle birlikte ani değişimler ve tempolu iş temposu fiziksel yorgunluk yaratabilir. Kas ve eklem sağlığına özen göstermelisin. Hafif kardiyo ve esneme hareketleri faydalı olacak. Beslenmende antioksidan ve vitamin desteği ile bağışıklığını güçlendirebilirsin. 

Ayın ortasından itibaren stres yönetimi için nefes egzersizleri ve kısa meditasyonlar enerjini artıracak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

