Oğlak Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Güneş'in Kova burcuna geçişi, kariyerinde bir dizi değişikliklere işaret ediyor. Hem maddi hem de manevi değerlerini yeniden değerlendirmen gerekecek gibi görünüyor. Emeklerinin karşılığını alıp almadığını sorgulaman, bu hafta senin için önemli olacak. Hak ettiğin değeri almak için belki de biraz daha stratejik düşünmen gerekebilir. Unutma, sabırlı ama kararlı adımlar her zaman sonuç getirir.

Ayrıca bu hafta iş hayatındaki o ciddi ve sağlam duruşun, kararlılığın etrafındakilerin dikkatini çekecek. Riskleri iyi hesaplama ve gereksiz yüklerden kurtulma konusundaki yeteneğin ise seni rakiplerinin de birkaç adım birden önüne geçirecek. Tabii bu durumda uzun vadeli bir planın netleşmesi de gündemde olabilir. Böylece haftanın sonunda kendini daha güvende hissetmen de mümkün hale gelebilir! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, derin duyguları tetikliyor. Sahiplenme ve bağlılık temaları bu hafta senin için önemli olabilir. Ama sahiplenme konusunu biraz fazla abartıyor olabilir misin? Eğer öyleyse, bu durum partnerini biraz sıkabilir. Oysa aşkı sıkı sıkıya avuçlarında tutmak, güveni sağlamaz ancak kıskançlığı doğurur. Bu yüzden aşkı daha dengeli bir yerden ele almaya odaklan. Sevgi ve sadakata odaklanıp ilişkinde dengeyi sağla. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

