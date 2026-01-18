Sevgili Oğlak, bu hafta Güneş'in Kova burcuna geçişi, kariyerinde bir dizi değişikliklere işaret ediyor. Hem maddi hem de manevi değerlerini yeniden değerlendirmen gerekecek gibi görünüyor. Emeklerinin karşılığını alıp almadığını sorgulaman, bu hafta senin için önemli olacak. Hak ettiğin değeri almak için belki de biraz daha stratejik düşünmen gerekebilir. Unutma, sabırlı ama kararlı adımlar her zaman sonuç getirir.

Ayrıca bu hafta iş hayatındaki o ciddi ve sağlam duruşun, kararlılığın etrafındakilerin dikkatini çekecek. Riskleri iyi hesaplama ve gereksiz yüklerden kurtulma konusundaki yeteneğin ise seni rakiplerinin de birkaç adım birden önüne geçirecek. Tabii bu durumda uzun vadeli bir planın netleşmesi de gündemde olabilir. Böylece haftanın sonunda kendini daha güvende hissetmen de mümkün hale gelebilir!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, derin duyguları tetikliyor. Sahiplenme ve bağlılık temaları bu hafta senin için önemli olabilir. Ama sahiplenme konusunu biraz fazla abartıyor olabilir misin? Eğer öyleyse, bu durum partnerini biraz sıkabilir. Oysa aşkı sıkı sıkıya avuçlarında tutmak, güveni sağlamaz ancak kıskançlığı doğurur. Bu yüzden aşkı daha dengeli bir yerden ele almaya odaklan. Sevgi ve sadakata odaklanıp ilişkinde dengeyi sağla. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…