Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça ilginç gelişmelerle dolu. Hafta ortasında meydana gelecek olan Güneş ile Plüton kavuşumu, sağlıkla ilgili konularda seni derinden etkileyecek ve belki de uzun süredir farkında olmadığın bazı durumları gözler önüne serecek.

Biraz gevşemeye ve sürekli kontrol etmeye çalıştığın konuları biraz daha serbest bırakmaya ne dersin? Çünkü her şeyi mükemmel bir şekilde yönetme arzun seni bazen yoruyor. Ancak bu hafta, belki de biraz daha rahat bir tutum sergilemek bedenini ve ruhunu rahatlatabilir.

'Her şeyi yönetmeliyim' düşüncesiyle geçirdiğin günlerden biraz uzaklaşmanın, toparlanma sürecini hızlandıracağını unutma. Şimdi sıfırlanma zamanı! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…