19 Ocak - 25 Ocak Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ocak - 25 Ocak haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça ilginç gelişmelerle dolu. Hafta ortasında meydana gelecek olan Güneş ile Plüton kavuşumu, sağlıkla ilgili konularda seni derinden etkileyecek ve belki de uzun süredir farkında olmadığın bazı durumları gözler önüne serecek.

Biraz gevşemeye ve sürekli kontrol etmeye çalıştığın konuları biraz daha serbest bırakmaya ne dersin? Çünkü her şeyi mükemmel bir şekilde yönetme arzun seni bazen yoruyor. Ancak bu hafta, belki de biraz daha rahat bir tutum sergilemek bedenini ve ruhunu rahatlatabilir.

'Her şeyi yönetmeliyim' düşüncesiyle geçirdiğin günlerden biraz uzaklaşmanın, toparlanma sürecini hızlandıracağını unutma. Şimdi sıfırlanma zamanı! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

