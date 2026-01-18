onedio
19 Ocak - 25 Ocak Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında hareketlilik söz konusu olabilir. Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, iç dünyanda derin duyguları tetikliyor. Bu hafta, sahiplenme ve bağlılık temaları senin için önemli bir hal alıyor. Ancak belki de sahiplenme konusunu biraz fazla abartıyor olabilirsin, değil mi?

Eğer bu durumda isen, partnerini biraz sıkıyor olabilirsin. Unutma ki aşkı sıkı sıkıya avuçlarında tutmak, güveni sağlamaz. Aksine, bu durum kıskançlık duygularını tetikler ve ilişkinde gerilime yol açabilir. Bu yüzden, aşkını daha dengeli bir yerden ele almaya odaklanmanı tavsiye ederiz.

Sevgi ve sadakat, bir ilişkinin temel taşlarıdır. Bu hafta, bu iki değere odaklanın ve ilişkinde dengeyi sağlamaya çalış! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

