Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında hareketlilik söz konusu olabilir. Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, iç dünyanda derin duyguları tetikliyor. Bu hafta, sahiplenme ve bağlılık temaları senin için önemli bir hal alıyor. Ancak belki de sahiplenme konusunu biraz fazla abartıyor olabilirsin, değil mi?

Eğer bu durumda isen, partnerini biraz sıkıyor olabilirsin. Unutma ki aşkı sıkı sıkıya avuçlarında tutmak, güveni sağlamaz. Aksine, bu durum kıskançlık duygularını tetikler ve ilişkinde gerilime yol açabilir. Bu yüzden, aşkını daha dengeli bir yerden ele almaya odaklanmanı tavsiye ederiz.

Sevgi ve sadakat, bir ilişkinin temel taşlarıdır. Bu hafta, bu iki değere odaklanın ve ilişkinde dengeyi sağlamaya çalış! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…