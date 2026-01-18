Sevgili Oğlak, bu hafta senin için değişim dolu geçecek. Güneş, Kova burcuna adım atıyor ve bu da kariyer hayatında bir dizi değişikliğin habercisi olabilir. Hem maddi hem de manevi değerlerini yeniden gözden geçirmen gerekebilir. İşteki performansının karşılığını alıp almadığını sorgulaman, bu hafta senin için önemli bir nokta olacak. Belki de hak ettiğin değeri almak için biraz daha stratejik düşünmen gerekebilir. Unutma ki sabırlı ama kararlı adımlar, her zaman en tatlı sonuçları getirir.

Bu hafta iş hayatındaki o ciddi ve sağlam duruşun, kararlılığın etrafındakilerin dikkatini çekecek. Riskleri iyi hesaplama ve gereksiz yüklerden kurtulma konusundaki yeteneğin ise rakiplerinden birkaç adım daha önde olmanı sağlayacak. Bu durum, uzun vadeli bir planının netleşmesi için de bir fırsat olabilir. Böylece haftanın sonunda kendini daha güvende hissedebilir ve değerinin bilinmesini sağlayan güçlü adımlar atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…