18 Ağustos - 24 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Gökyüzündeki Merkür ile Mars altmışlığı, sindirim sistemin ve metabolizmanla ilgili birtakım değişikliklere işaret ediyor. Bu enerjik etkileşim, sindirim sistemini hızlandırıyor ve metabolizmanın ritmini arttırıyor.

Ama dikkat! Bu hızlanma, baharatlı yiyeceklerle biraz zorlanmana neden olabilir. Tabii ki daha hafif ve dengeli beslenmeye özen göstermelisin. Unutma, bu dönemde bedeninle olan ilişkini yeniden düşünme ve ona iyi bakma zamanı. Yani, biraz daha hafif ve dengeli beslenme rutini ile bu enerji dolu dönemi en verimli şekilde geçirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…