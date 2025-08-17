onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Gökyüzündeki Merkür ile Mars altmışlığı, sindirim sistemin ve metabolizmanla ilgili birtakım değişikliklere işaret ediyor. Bu enerjik etkileşim, sindirim sistemini hızlandırıyor ve metabolizmanın ritmini arttırıyor.

Ama dikkat! Bu hızlanma, baharatlı yiyeceklerle biraz zorlanmana neden olabilir. Tabii ki daha hafif ve dengeli beslenmeye özen göstermelisin. Unutma, bu dönemde bedeninle olan ilişkini yeniden düşünme ve ona iyi bakma zamanı. Yani, biraz daha hafif ve dengeli beslenme rutini ile bu enerji dolu dönemi en verimli şekilde geçirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

