18 Ağustos - 24 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşkta kazanabilirsin. Zira, Merkür ile Mars arasındaki altmışlık, romantik ilişkilerde iletişimi güçlendiren bir etkiye sahip. Yani, partnerinle arandaki diyaloglarında daha rahat, daha açık ve daha cesur olabilirsin.

Biliyoruz, bazen aklındaki düşünceleri, hislerini ya da endişelerini dile getirmek zor olabiliyor. Ancak bu hafta, uzun zamandır aklında olan, belki de bir türlü cesaret edip de konuşamadığın şeyleri ifade etme fırsatı bulabilirsin. Bu, ilişkini bir adım ileriye taşıyabilecek, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün, belki de biraz da çekindiğin konuşmaları yapma fırsatı olabilir. Yani sık sık aşk hayatında yeni bir sayfa açmak için enerjilerinin yüksek olduğunu hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

