18 Ağustos - 24 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta aşkta kazanabilirsin. Zira, Merkür ile Mars arasındaki altmışlık, romantik ilişkilerde iletişimi güçlendiren bir etkiye sahip. Yani, partnerinle arandaki diyaloglarında daha rahat, daha açık ve daha cesur olabilirsin.

Biliyoruz, bazen aklındaki düşünceleri, hislerini ya da endişelerini dile getirmek zor olabiliyor. Ancak bu hafta, uzun zamandır aklında olan, belki de bir türlü cesaret edip de konuşamadığın şeyleri ifade etme fırsatı bulabilirsin. Bu, ilişkini bir adım ileriye taşıyabilecek, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün, belki de biraz da çekindiğin konuşmaları yapma fırsatı olabilir. Yani sık sık aşk hayatında yeni bir sayfa açmak için enerjilerinin yüksek olduğunu hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…