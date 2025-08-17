onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftayla birlikte senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Haftanın ilk günlerinde kendini bir araştırmacı gibi hissedeceksin. Öğrenme ve plan yapma konusunda bir enerji patlaması yaşayacak, belki de uzun zamandır ertelediğin işlerin üzerine gitme fırsatı bulacaksın. Bu hafta, işlerini toparlama ve hedeflerine odaklanma konusunda oldukça verimli olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş’in Başak burcuna geçişiyle birlikte eğitim, seyahat ve yabancı kültürlerle ilgili konularda ilham bulabilirsin. Bu geçiş, seni yeni deneyimlere ve bilgilere açık hale getiriyor. Güneş’in Başak’a geçişiyle birlikte gelen Başak Yeni Ayı, hayatına yeni bir öğrenme süreci getirebilir. Belki de yeni bir dil öğrenmek, yeni bir ülkeyi ziyaret etmek ya da farklı bir kültürle ilgili bir kursa katılmak gibi heyecan verici bir değişim seni bekliyor olabilir. Bu değişimler, uzun vadede hayat görüşünü ve vizyonunu genişletecek.

Havada aşk kokusu da var mı? Aşk hayatında ise Merkür ile Mars altmışlığı, partnerinle olan iletişimini güçlendiriyor. Uzun zamandır aklında olan, ancak bir türlü dile getiremediğin şeyleri cesurca ifade edebilirsin. Bu hafta, ilişkini bir adım ileriye taşıyacak, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün konuşmaları yapma fırsatı bulabilirsin. Aşk hayatında yeni bir sayfa açmak için enerjilerin oldukça yüksek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

