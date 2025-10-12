onedio
13 Ekim - 19 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:00

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 13 Ekim - 19 Ekim haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta duygusal hassasiyetlerin yoğunlaşması ve bu durumun bağışıklık sistemini olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir. Ancak endişelenme, çünkü Venüs'ün dengeleyici enerjisi seninle olacak. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için hafif spor yapmayı ve uyku düzenine ekstra özen göstermeyi düşünebilirsin. Böylece bedenini koruma altına alabilir ve sağlığını optimum seviyede tutabilirsin.

Biraz stres atmanın ve rahatlamanın tam zamanı! Sıcak bir duş almayı düşün, çünkü bu, stresini azaltmanın yanı sıra sindirim sistemini de düzenleyici bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca, bir fincan sıcak bitki çayı da bu süreçte sana iyi gelebilir. Bitki çayları, hem rahatlatıcı bir etkiye sahip olup stresini azaltırken, hem de sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

