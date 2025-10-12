Sevgili Oğlak, bu hafta duygusal hassasiyetlerin yoğunlaşması ve bu durumun bağışıklık sistemini olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir. Ancak endişelenme, çünkü Venüs'ün dengeleyici enerjisi seninle olacak. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için hafif spor yapmayı ve uyku düzenine ekstra özen göstermeyi düşünebilirsin. Böylece bedenini koruma altına alabilir ve sağlığını optimum seviyede tutabilirsin.

Biraz stres atmanın ve rahatlamanın tam zamanı! Sıcak bir duş almayı düşün, çünkü bu, stresini azaltmanın yanı sıra sindirim sistemini de düzenleyici bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca, bir fincan sıcak bitki çayı da bu süreçte sana iyi gelebilir. Bitki çayları, hem rahatlatıcı bir etkiye sahip olup stresini azaltırken, hem de sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…