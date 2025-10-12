onedio
Oğlak Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 13 Ekim - 19 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Ekim - 19 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için bir dizi sürpriz ve yenilikle dolu. Haftanın başında, Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu güçlü üçgen, kariyerinde beklenmedik bir dönüşüm getiriyor. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin bir terfi ya da yeni bir iş teklifi olabilir. Haftanın ortasına geldiğinde ise uzun vadeli planlarını yeniden düşünme ve belki de yeniden şekillendirme zamanı. 

Aman dikkat, riskler ve fırsatlar arasında dikkatli bir denge kurman gerekiyor. Eğer bu dengeyi doğru bir şekilde kurabilirsen, sonuçlar seni oldukça memnun edecek. Biraz da para konuşalım mı? Aldığın mantıklı riskler ve sağlam adımlar atma arzun seni kârlı yatırım ya da güçlü projelere götürecek. Belli ki bu hafta, maddi konularda önemli kararlar alarak büyüyeceksin! 

Gelelim aşka! Venüs'ün Terazi burcunda olması, ilişkilerinde statü ve denge temalarını öne çıkarıyor. Belki de partnerinle birlikte yeni hedefler belirlemenin ve birlik duygusunu daha da güçlendirmenin zamanı geldi. Bu süreçte, karşılıklı anlayış ve empati, seni duygusal olarak daha da büyütecek ve ilişkini daha da güçlendirecek bir bağ oluşturacak. Bu hafta, aşkta ve işte yeni başlangıçlar için mükemmel bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

