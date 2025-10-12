Sevgili Oğlak, bu hafta hayatının her alanında bir dizi sürpriz ve yenilikle karşılaşacaksın. Üstelik, bu yeniliklerin çoğu senin lehine olacak. Haftanın başında, Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu güçlü üçgen, kariyerinde beklenmedik ve heyecan verici bir dönüşüm getiriyor. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin bir terfi ya da yeni bir iş teklifi olabilir.

Haftanın ortasına geldiğinde, uzun vadeli planlarını yeniden gözden geçirme ve belki de yeniden şekillendirme zamanı. Bu, hayatının hangi alanında olursa olsun, yeni hedefler belirlemek ve yeni başlangıçlar yapmak için mükemmel bir zaman. Ancak, bu süreçte riskler ve fırsatlar arasında dikkatli bir denge kurman gerekiyor.

Biraz da para konuşalım mı? Zira aldığın mantıklı riskler ve sağlam adımlar atma arzun seni kârlı yatırım ya da güçlü projelere götürecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…