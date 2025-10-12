Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzüne baktığımızda, Venüs'ün zarif ve adaletli Terazi burcunda parladığını görüyoruz. Bu durum, özellikle ilişkilerini şekillendirecek olan statü ve denge temalarını öne çıkarıyor. Belki de bir süredir aklında olan, partnerinle birlikte yeni hedefler belirleme fikri, bu hafta hayata geçirilebilir. Bu, birlik ve beraberlik duygusunu daha da güçlendirecek bir adım olabilir.

Bu süreçte, karşılıklı anlayış ve empati, sadece ilişkini değil, aynı zamanda seni de duygusal olarak büyütecek. Bu, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, güçlü bir bağ oluşturmanı sağlayacak. Bu hafta, aşkta ve iş hayatında yeni başlangıçlar için mükemmel bir zaman. Belki de yeni bir iş teklifi alabilir veya uzun zamandır beklediğin bir aşk itirafıyla karşılaşabilirsin! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…